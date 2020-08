FC Lorient Mercato : Thomas Monconduit rejoint les Merlus

Le FC Lorient a annoncé l’arrivée d’une nouvelle recrue mercredi. Thomas Monconduit s’est engagé avec le promu. Le milieu de terrain arrive en provenance de l’Amiens SC relégué en Ligue 2.

Thomas Monconduit signe au FC Lorient

À un an de l’expiration de son contrat, Thomas Monconduit a décidé de quitter l’Amiens SC. Le milieu de terrain n’évoluera pas en Ligue 2 avec Amiens. Il va retrouver la Ligue 1 avec le FC Lorient. Mercredi, le club du Morbihan a officialisé l’arrivée du milieu de 29 ans. L’ancien amiénois a signé un contrat de trois ans avec le promu. Il n’a pas caché sa joie de retourner dans l’élite. « Je suis dorénavant très heureux de m’engager chez les Merlus, de relever ce beau challenge et de faire partie de cet effectif de qualité. C’est une belle aventure qui va débuter pour moi et j’ai hâte de retrouver la Ligue 1 avec les Merlus », a-t-il déclaré selon le communiqué publié par le FC Lorient.

L’heure des retrouvailles pour Monconduit

En rejoignant Lorient, Thomas Monconduit va retrouver Christophe Pélissier, son ancien entraîneur à l’Amiens SC. Le coach des Merlus est heureux de pouvoir à nouveau travailler avec son ancien poulain. Le technicien lorientais estime que son renfort va « vite s’intégrer au groupe ». « Nous connaissons forcément les qualités de Thomas et je n’ai aucun doute sur sa capacité à s’intégrer ici. C’est un joueur qui va nous apporter son expérience et sa connaissance de la Ligue 1 », a-t-il indiqué. À Lorient, Thomas Monconduit va également retrouver Matthieu Dreyer, parti libre d’Amiens cet été. Avec le natif de Drancy, le FC Lorient vient d’enregistrer sa septième recrue estivale.