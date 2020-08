Ligue des Champions (F) : L'OL bat le PSG et se qualifie en finale

L'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour la cinquième finale de Ligue des champions féminine consécutive, après avoir battu le PSG (1-0) mercredi soir.

Une infériorité numérique fatale pour le PSG

Après la victoire de Wolfsbourg face au FC Barcelone mardi (1-0), l'autre finaliste de cette édition 2019-2020 de Ligue des Champions était à déterminer, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Et comme chaque rencontre opposant les deux équipes depuis le début de saison (1-1, 1-0, 0-0), celle-ci s'est avérée serrée et relativement fermée. Il a fallu attendre la seconde période pour voir les débats s'animer. La milieu parisienne Grace Geyoro a reçu un second carton jaune après un accrochage sur Lucy Bronze. Et sur le coup franc qui a suivi, Amel Majri a trouvé Wendie Renard et le coup de tête de la capitaine de l'OL a fait mouche. Puis, dans les minutes qui ont suivi, l'attaquante lyonnaise Nikita Parris a été expulsée à son tour suite à une faute sur la gardienne parisienne.

L'OL vers un quadruplé inédit ?

La fin de match à 10 contre 10 a failli profiter au PSG qui a tenté de revenir, en vain. Après avoir battu les Parisiennes lors du Trophée des Champions et en finale de Coupe de France, les Lyonnaises réitèrent leur performance et affronteront Wolfsbourg en finale dimanche. L'occasion de décrocher un 5e trophée consécutif, un 7e au total, un record absolu. Si l'Olympique Lyonnais obtient ce nouveau sacre, il réalisera un quadruplé inédit : Trophée des Champions (le premier a eu lieu cette année), Coupe de France, D1, Ligue des champions.