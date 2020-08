FC Nantes Mercato : Un buteur brésilien à 10M€ au FCN ?

Au FC Nantes, le secteur offensif de Christian Gourcuff a montré quelques failles lors du match contre les Girondins de Bordeaux (0-0). La cellule de recrutement du FCN a donc réactivé une piste déjà étudiée au Brésil.

Mercato FC Nantes, les détails du dossier Lincoln

Le FCN pourrait recruter un nouvel attaquant pour apporter une solution offensive crédible à son entraîneur offensif. En difficulté en attaque, Christian Gourcuff devrait être heureux d’accueillir un nouveau buteur. Les recruteurs Jaune et vert sont engagés dans des tractations pour faire venir Lincoln, une jeune pépite brésilienne estimée à 10 millions d’euros. Le FCN aurait même déjà envoyé une offre pour engager ce jeune joueur qui n’a disputé que 5 minutes de temps de jeu en 2020 avec Flamengo. Malgré son manque d’expérience évident, plusieurs clubs feraient la concurrence au FC Nantes sur ce dossier. Globoesporte.globo annonce trois propositions sur la table des dirigeants du club brésilien pour ce joueur.

Transfert FCN, des offres déjà refusées par Flamengo

Sans laisser filtrer les montants des offres qu’auraient déjà reçus les dirigeants de Flamengo pour le jeune Lincoln, le média brésilien fait savoir qu’il ne quittera son club que contre 10 millions d’euros. C’est ce montant qu’auraient fixé les dirigeants du club brésilien, convaincus de tenir une pépite du foot. Le FC Nantes serait sous la pression du Lokomotiv Moscou qui aurait déjà manifesté un intérêt pour le joueur. Les responsables russes ont échangé avec le président du conseil d’administration de Flamengo dans leur intention de griller la politesse au FC Nantes sur ce dossier. La bonne nouvelle pour les Nantais est qu’aucun accord n’a été trouvé entre ces deux parties et que les discussions se seraient même refroidies ces derniers jours. Les dirigeants de Lincoln ont aussi refusé une proposition venue d’Espagne, d’Almeria plus précisément. Un club Chypre aurait sollicité un prêt du joueur sans plus de succès. Tout juste âgé de 19 ans, Lincoln a la côte sur ce marché des transferts. Il est pour l’instant lié à son club jusqu’en 2023.