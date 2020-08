OGC Nice Mercato : Ça se dispute en Ligue 1 pour Cyprien

Devenu un indésirable du côté de l’OGC Nice, Wylan Cyprien doit se trouver un nouveau point de chute cet été. Le milieu de terrain pourrait rester en Ligue 1, où deux clubs le courtisent.

OGC Nice : De nouveaux prétendants pour Wylan Cyprien

Particulièrement actif cet été sur le marché des transferts, l’OGC Nice compte également libérer certains joueurs. Après Christophe Hérelle parti au Stade brestois, Wylan Cyprien doit également quitter le Gym. À un an de l’échéance de son contrat, les Aiglons ne souhaitent pas conserver le polyvalent milieu de terrain. Patrick Vieira l’a d’ailleurs écarté lors du stage de présaison et pour le premier match du championnat. Poussé vers la sortie, Cyprien ne manque pas de courtisans, notamment en Ligue 1. Téléfoot indique que le RC Strasbourg et les Girondins de Bordeaux sont intéressés par le profil du joueur de 25 ans. Pour le moment, aucune de ces deux formations n’est passée à l’action.

Un club déjà recalé pour Cyprien

Avec le RC Strasbourg et les Girondins de Bordeaux, Wylan Cyprien voit la liste de ses courtisans s’allonger. Le nom du milieu était déjà associé à l’OL. Outre ces trois clubs de Ligue 1, le joueur de l’OGC Nice est également courtisé à l’étranger. Les Italiens de l’Hellas Vérone avaient même déjà présenté une offre, selon la même source. Mais cette proposition ne répondait pas aux attentes de la direction du Gym. Le pensionnaire de Serie A voulait enrôler le milieu de terrain dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le board niçois réclame 15 millions d’euros pour le transfert définitif de Cyprien. Ce dernier est également suivi en Russie par le Spartak Moscou.