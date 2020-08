PSG, Barça Mercato : Le démenti du clan de Lionel Messi

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone étant en suspens, plusieurs rumeurs voient le jour concernant l’Argentin. L’entourage du joueur tient à rétablir la vérité au moment où diverses spéculations se multiplient.

Mise au point de l’entourage de Lionel Messi

La débâcle du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des champions pourrait laisser des traces indélébiles en Catalogne. Si Éric Abidal et Quique Setién ont déjà été remerciés, Lionel Messi pourrait également quitter le Barça. Selon plusieurs médias espagnols, l’Argentin négocierait actuellement la résiliation de son contrat avec son club de toujours. Alors que des discussions sont en cours, La Nacion croit savoir quelle sera la prochaine destination de La Pulga. Le journal argentin a ainsi présenté Manchester City comme le prochain club de Messi. « Faux », a répondu Jorge Messi au sujet des propos attribués à son fils dans l’article du journal. Sur Instagram, le père de Lionel Messi a apporté un démenti. « Bonjour La Nacion, ceci est faux. Il n’existe pas de confession de ce genre, il s’agit de l’enregistrement audio d’un imitateur », a-t-il écrit en story.

Alors quel club pour Messi ?

Avec les récentes contreperformances du club et les multiples crises au niveau de la direction, Lionel Messi semble obstiné à partir. Plusieurs clubs sont cités parmi ses prétendants. Figurent en bonne place Manchester City, le PSG et l’Inter Milan. En Angleterre, l’attaquant de 33 ans pourrait retrouver son ancien mentor Pep Guardiola. À Paris, Messi pourrait retrouver son copain Neymar Jr dont il souhaitait le retour en Catalogne. Le vice-champion d’Italie est un vieux prétendant du numéro 10 catalan. Le nom du Pichichi est associé aux Nerazzurri depuis que le flou entoure sa prolongation de contrat. Pour le moment, ces prétendants attendent que Messi obtienne gain de cause auprès du Barça avant de passer à l’action.