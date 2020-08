Stade Rennais FC Mercato : Un nouveau renfort offensif visé

Le Stade Rennais FC veut réaliser un mercato mouvementé. Malgré l’arrivée de Martin Terrier et la signature imminente de Serhou Guirassy, le SRFC envisagerait d’attirer un autre renfort offensif en la personne de Jérémie Boga, ailier gauche de l’US Sassuolo (Serie A).

Jérémie Boga, nouvelle cible offensive du Stade Rennais FC

Le Stade Rennais FC sera présent sur trois fronts cette saison, à savoir la Ligue 1, la coupe de France et la Ligue des champions. Pour accroître les chances de son équipe de réaliser une bonne campagne, Julien Stéphan souhaite attirer de nouveaux joueurs pour renforcer l’effectif déjà à disposition. Le secteur offensif apparaît comme une priorité pour l’entraîneur breton. En effet, malgré la présence de Mbaye Niang, les recruteurs rennais ont signé Martin Terrier en provenance de l’OL cet été et seraient sur le point de conclure l’arrivée de Serhou Guirassy en provenance d’Amiens SC. Et le Stade Rennais FC ne compte pas s’arrêter là. Selon Foot Mercato, les Rouge et Noir auraient noté le nom d’une nouvelle cible offensive sur leur short list. Il s’agit de Jérémie Boga, auteur de 11 buts et de 4 passes décisives avec l’US Sassuolo la saison dernière. Mais le dossier s’annonce déjà très compliqué pour les recruteurs bretons.

Mission possible pour le club breton ?

Le dossier Jérémie Boga comporte deux grosses difficultés. En effet, l’US Sassuolo n’est pas opposé au départ de l'international ivoirien de 23 ans. Mais les dirigeants du club italien ne souhaitent pas le laisser partir pour moins de 25 millions d’euros. Une somme qui pourrait faire reculer le Stade Rennais FC, même si la source signale que les Bretons sont prêts à faire des folies. On se souvient que les recruteurs rennais ont refusé de payer moins que ce prix pour Serhou Guirassy qu'Amiens SC voulait céder à 20 millions d’euros. De plus, la concurrence pour la signature de Jérémie Boga est très serrée. Le joueur est visé par plusieurs autres clubs, à savoir le FC Séville, le Borussia Dortmund, l’Atalanta Bergame et le SSC Naples. Ces deux derniers clubs seraient même en train de préparer de grosses enveloppes…