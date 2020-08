Mercato PSG : Lionel Messi, vers une décision tranchée de Doha

Depuis que Lionel Messi a confirmé son intention de quitter le FC Barcelone, l’actualité mercato du PSG s’est emballée ces dernières heures. Le club de la capitale, une des possibles destinations de l’Argentin, est à la croisée des chemins à cause du dilemme que pose à Leonardo une probable arrivée de la Pulga dans l’effectif de Thomas Tuchel. C’est à Doha que sera tranché ce dossier.

Mercato PSG : Doha devrait donner son go pour Lionel Messi

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont longtemps été les joueurs rêvés par Doha. En plus de leurs performances sportives, ces deux géants du football moderne en imposent sur le plan du branding. Cet aspect a été pris en compte dans le traitement du transfert de Neymar pour qui les propriétaires du PSG avaient versé 222 millions d’euros au FC Barcelone. Si l’arrivée du Brésilien n’a pas complètement changé l’image du club à cause de ses velléités de départs dès la fin de sa première année au club, l’image du Paris Saint-Germain s’est imposée dans l’univers des marques sportives la saison dernière. Neymar n’a cessé de montrer qu’il était heureux à Paris et cela a fortement compté dans le positionnement de la marque. Lionel Messi étant un niveau au-dessus, toujours dans cette même veine, QSI devrait favoriser la venue de l’Argentin.

Paris SG : que devrait faire Neymar ?

Ces dernières années, les rumeurs d’un retour de Neymar au FC Barcelone ont continué d’accompagner l’actualité du Brésilien. L’autre star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a aussi été annoncée au Real Madrid. Et le problème avec ces joueurs est qu’ils n’ont pas encore prolongé leur contrat qui prend fin en 2022. Pour les retenir, un signal fort est attendu de la part de leurs dirigeants quant au projet du PSG. C’est en cela qu’une signature de Lionel Messi, la star planétaire du football, pourrait aider dans le traitement de ces deux dossiers. Si Neymar voulait retourner au FC Barcelone, c’était avant tout pour jouer avec l’Argentin dont il est jugé très proche. Une signature de Lionel Messi au PSG devrait lui enlever toutes ses envies de quitter le club.

Des chances plus grandes de prolonger Kylian Mbappé

Dans le cas de Kylian Mbappé, les choses risquent d’être un peu compliquées, même si là aussi le Bondynois pourrait trouver un intérêt à la venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. L’ancien Monégasque veut évoluer avec les meilleurs joueurs. Il se dit dans son entourage que sa nonchalance dans les négociations pour prolonger a un lien avec la situation de Neymar. Kylian Mbappé ne voudrait pas signer sans l’assurance d’une prolongation de Neymar. Pour lui, c’est le Brésilien qui fait du Paris SG un grand club. En cas de signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, une prolongation du contrat de Neymar devrait suivre. Avec ces deux joueurs au Paris SG, le club de la capitale deviendrait incontestablement le plus grand club du moment. La prolongation du contrat de Kylian Mbappé devrait donc suivre. Avec un MNM, les Qataris, propriétaires du Paris Saint-Germain, seraient assurés de rafler tous les contrats de sponsoring. Le mercato PSG pourrait prendre des allures de mercato historique.