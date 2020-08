OL : Ligue 1, Fernando Marçal rêve du titre cette saison

L’OL jouera son premier match de Ligue 1 contre le Dijon FCO, ce vendredi (21h). Avant cette rencontre, Fernando Marçal a déclaré que l’Olympique Lyonnais vise le titre de champions cette saison.

OL, Marçal : « On peut jouer la 1re place de la Ligue 1 »

Septième de la Ligue 1 la saison dernière, l’OL ne jouera aucune coupe d’Europe cette année. Fernando Marçal et ses coéquipiers vont devoir se concentrer sur le championnat local, afin de tenter d’obtenir la qualification pour la Ligue des champions 2021-2022, à l’issue de l'exercice présent. Mieux, le défenseur rêve du titre de champion de France que l’Olympique Lyonnais n’a plus gagné depuis 2008. « On joue mieux. On peut, avec beaucoup de travail, jouer la première place de la Ligue 1. On a besoin de montrer maintenant qu’on peut jouer la Champions League la saison prochaine », a déclaré Fernando Marçal, en conférence de presse, avant la réception du Dijon FCO. Avec leur parcours historique en Ligue des champions, les Gones se voient mieux armés pour tenter de détrôner le PSG. Pour y parvenir, le Brésilien a donné ses consignes. Selon lui, l’OL doit « garder sa cohésion et jouer comme une vraie équipe », comme face à la Juventus à Turin et contre Manchester City à Lisbonne.

Le parcours héroïque de Lyon en Ligue des champions

Rappelons que les Lyonnais avaient éliminé la Juve en 8e de finale (1-0 et 1-2), puis les Citizens en quart de finale (3-1). Finalement, Fernando Marçal et ses partenaires avaient été sortis en demi-finale par le Bayern Munich, futur vainqueur de la Ligue des champions aux dépens du Paris Saint-Germain. « On joue plus collectif. On a un bon groupe. On essaye de passer du temps ensemble hors du club. Cela peut faire la différence sur le terrain », a souligné le polyvalent arrière, en référence à leur campagne européenne.