Stade Brestois - OM : Fans marseillais, pas de déplacement

Le Stade Brestois doit recevoir l’OM dimanche (21h) lors de la 2e journée de Ligue 1. Les supporters de l’Olympique de Marseille ne pourront pas faire le déplacement dans le Finistère.

Stade Brestois - OM maintenu pour l’instant

L’OM n’est pas épargné par le retour en force du coronavirus en France. Récemment déclarés positifs, Jordan Amavi, Maxime Lopez, Steve Mandanda et Valentin Rongier seraient guéris depuis hier, comme l’a annoncé Maritima. Mais il y aurait encore d’autres cas de coronavirus parmi les joueurs du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille (Dimitri Payet, Bouna Sarr…) En outre, de nouveaux cas peuvent survenir à tout moment. Cependant, le match contre le Stade Brestois est maintenu pour l’instant. Ce qui est une bonne nouvelle pour les supporters olympiens qui attendent impatiemment l’entrée en lice de leur club de coeur, après le report du match contre le Montpellier HSC lors de la première journée de Ligue 1.

Le tribunal de Rennes confirme la mesure de la préfecture

Mais hélas, les fans olympiens ne pourront pas faire le déplacement dans le Finistère, même si la rencontre a lieu et que la jauge de 5000 spectateurs permet la présence du public dans le stade. En effet, selon Ouest-France, le tribunal de Rennes a rejeté le recours de l’association de supporters qui jugeait illégal l’arrêté préfectoral interdisant le déplacement des fans marseillais à cause du coronavirus si le match entre le Stade Brestois et l’OM a lieu. Les supporters phocéens devront donc encore attendre avant de pouvoir soutenir leur club de coeur dans les tribunes.