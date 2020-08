ASSE Mercato : Le point sur les pistes Crivelli et Aboubakar

L’entraîneur de l’ASSE veut renforcer son équipe et songe à Enzo Crivelli ou encore à Vincent Aboubakar. Cependant, la direction du club ligérien n’est pas encline à satisfaire la demande de Claude Puel.

ASSE : Enzo Crivelli refusé à Puel par la direction !

Claude Puel veut des renforts à l’ASSE, surtout en attaque, mais il est face à un gros souci. Il doit d’abord se débarrasser des joueurs indésirables et de ceux qui ont un gros salaire. Pour faire venir un attaquant, il faut que Loïs Diony ou encore Wahbi Khazri quittent le Forez. Proposé au RC Lens, le premier a été refusé par le club promu et n’a pas de prétendant concret pour l’instant. Quant au second, son profil plaît au Trabzonspor et à Istanbul Basaksehir. Les tractations sont en cours pour son transfert en Turquie. En attendant le possible départ des joueurs sur qui le coach de l’AS Saint-Étienne ne compte pas, ce dernier a ciblé des joueurs offensifs. L’ancien avant-centre de Bordeaux, Enzo Crivelli, figure dans les plans de Claude Puel. Néanmoins, la direction du club lui a opposé un refus pour l’attaquant du Basaksehir en Turquie, selon But Football Club. Tout simplement parce que l’ASSE a décidé de réduire sa masse salariale. Or, le revenu de l’ex-Girondin est aussi important que celui de Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Yann M’Vila ou encore Stéphane Ruffier, tous poussés dehors. Inscrit en plan B, en cas d’échec du dossier Enzo Crivelli, Vincent Aboubakar est mis sur le marché par le FC Porto. Toutefois, le tarif du Camerounais, fixé à 5M€ par Transfermarkt, et son salaire estimé à un peu plus de 200.000€ bruts mensuels sont un obstacle pour l’ASSE. En définitive, Claude Puel est contrarié sur ces deux pistes offensives.

Quatre attaquants de pointe dans l'équipe de Puel

À noter que les Verts ont recruté un attaquant de pointe cet été : Jean-Philippe Krasso (23 ans). Le transfuge d'Épinal (National) vient apporter la concurrence au jeune Charles Abi (20 ans), qui bénéficie de la confiance du coach des Stéphanois. Il est donc évident que si Loïs Diony et Wahbi Khazri sont toujours dans l'effectif de l'ASSE, le club ne peut pas recruter un nouvel avant-centre.