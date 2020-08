Stade Rennais FC Mercato : Mbaye Niang, Maurice a tranché

Désireux de rejoindre l’OM cet été, Mbaye Niang a été recalé par André Villas-Boas. Mais Florian Maurice n’exclut toujours pas un départ du buteur du Stade Rennais FC, même s'il envisage de tout faire pour le retenir.

Mbaye Niang toujours sur le départ ?

Performant avec le Stade Rennais FC lors des deux dernières saisons, Mbaye Niang avait jugé que le moment était venu de relever un autre challenge, notamment celui de l’OM. Pour convaincre les recruteurs marseillais de le signer, l’international sénégalais ne ratait aucune occasion de déclarer son amour au club olympien et à ses supporters et se disait prêt à accepter une baisse de salaire. Mais hélas, cet intérêt si prononcé pour l’Olympique de Marseille n’a rien donné. André Villas-Boas a clairement expliqué qu’il n’avait pas besoin de l’ancien Milanais. Restait encore la piste exotique, mais elle s’est également éteinte. D’où la présence de Mbaye Niang au Stade Rennais FC en ce début de saison 2020-2021. Mais l’avenir de l’ex-Caennais avec le club breton reste toujours incertain. Pour renforcer le secteur offensif des Rouge et Noir, Florian Maurice a déjà signé Martin Terrier (ex-OL) et est sur le point de conclure l’arrivée de Serhou Guirassy (Amiens SC). Des renforts qui pourraient précipiter le départ de l’international sénégalais ? En guise de réponse, le directeur sportif breton juge « très difficile de prévoir quoi que ce soit » et se contente seulement de rappeler que « Mbaye est sous contrat avec le Stade Rennais » jusqu'en juin 2022. Autrement dit, Florian Maurice n’écarte pas l'option d'un départ du joueur de 25 ans.

Florian Maurice déterminé à garder le Sénégalais

Mais les éventuels prétendants de Mbaye Niang devraient se garder de crier victoire dès maintenant. En effet, Florian Maurice, qui souligne que l’ancien du Torino « travaille bien », n’a aucune intention de le libérer. « Aujourd’hui, on a prévu de ne perdre personne. Il faut être patient, en espérant conserver nos meilleurs éléments, nécessaires pour faire une grande saison et continuer de grandir », a prévenu le responsable breton dans les colonnes de L’Équipe.