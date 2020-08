RC Lens : Éric Roy encourage le Racing Club promu en Ligue 1

Parti du RC Lens en avril 2019, Éric Roy continue de suivre l’actualité du club promu en Ligue 1. Heureux de voir le Racing Club dans l’élite, l’ex-directeur sportif l’a encouragé à se maintenir le plus longtemps.

RC Lens : Éric Roy, « C’est dans l'ADN du RCL d’être en Ligue 1 »

Éric Roy a été directeur sportif du RC Lens du 30 septembre 2017 au 10 avril 2019. Il avait rebondi ensuite outre-Manche, précisément à Watford FC, au même poste. En Angleterre, le technicien de 53 ans est resté attaché au Racing Club. Ainsi, il a été satisfait du retour des Lensois en Ligue 1. « Je suis très heureux pour ce club qui le mérite et pour ses supporters », a exprimé l’ancien dirigeant des Sang et Or, dans So Foot. Revenu dans l’élite après 5 saisons consécutives en Ligue 2, le RC Lens a pour objectif : le maintien. C’est tout le mal qu’Eric Roy souhaite au club nordiste. « C’est dans l'ADN du RCL d’être en Ligue 1. Maintenant, le plus dur commence pour l’équipe. À elle de rester à ce niveau désormais », a-t-il déclaré.

Éric Roy regrette son départ du Racing Club

L’ancien coach de l’OGC Nice (2010-2012) est également revenu sur son passage à la direction sportive des Lensois. Il ne cache pas son regret d’être parti plus tôt. « Sachant le travail que j’ai fait là-bas, c’est sûr que je me dis que j’aurais pu faire partie de cette aventure [en Ligue 1, ndlr] », a-t-il regretté. Justifiant son départ de Lens, Éric Roy a évoqué « une problématique extra-sportive ». « À un moment donné, il a été décidé de faire un plan social. Je n’étais pas prêt à continuer dans les nouvelles conditions que l’on souhaitait mettre en place. Ce plan social a forcément eu un impact », a-t-il expliqué, tout en indiquant qu’il est resté en contact avec Joseph Oughourlian, le propriétaire du RC Lens.