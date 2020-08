Montpellier HSC : Daniel Congré prévient le Stade Rennais FC

Le Montpellier HSC se déplacera à Rennes samedi (17h) lors de la 2e journée de Ligue 1. Daniel Congré n’a pas oublié la raclée infligée aux Montpelliérains par le Stade Rennais FC la saison dernière et estime que le moment est venu de se venger.

Daniel Congré admiratif de la performance du Stade Rennais FC

Sauf report du match à cause de plusieurs cas de coronavirus signalés dans l’effectif rennais, le choc entre le Stade Rennais FC et le Montpellier HSC aura lieu samedi (17h). Présent en conférence de presse, Daniel Congré s’est souvenu de la déroute des Héraultais (5-0) sur la pelouse des Rennais la saison dernière. De plus, le défenseur central du Montpellier HSC a eu des propos très flatteurs pour les Bretons qu’il trouve très performants depuis deux saisons. « Depuis deux ans Rennes solde sa saison par quelque chose d’intéressant », a exactement déclaré le joueur de 35 ans avant de faire remarquer que le Stade Rennais FC est « aujourd’hui un club qui fait partie du top 5 français ».

Le Montpellier HSC déterminé à battre les Bretons

Mais que Julien Stéphan et ses joueurs ne se méprennent pas sur les propos du défenseur central héraultais. Il a beau se montrer admiratif des performances des Rouge et Noir sur les deux dernières saisons, Daniel Congré assure que le match de la saison dernière « est oublié » et prévient que le Montpellier HSC « repart d’une page blanche et… va tout faire pour faire les meilleurs matchs possible », y compris contre le Stade Rennais FC, samedi, si la rencontre a lieu…