Nîmes Olympique : 1 M€, un buteur algérien en approche ?

À la recherche d’un nouveau renfort offensif, le Nîmes Olympique pourrait piocher du côté de la Tunisie. Les Crocos s’intéresseraient à Karim Aribi, attaquant de l’ES Sahel.

Karim Aribi annoncé au Nîmes Olympique

Proche de la relégation la saison dernière, le Nîmes Olympique a démarré le nouvel exercice de fort belle manière. Samedi, les hommes de Jérôme Arpinon se sont imposés (4-0) contre le Stade brestois pour leur premier match de Ligue 1. Avec ce succès, le club gardois est l’actuel leader du championnat. Pour autant, la direction nîmoise entend encore renforcer son effectif. Un nouvel attaquant pourrait poser ses valises à Nîmes. Selon les informations de France Football, les Crocos s’intéressent à Karim Aribi. Âgé de 26 ans, l’Algérien évolue actuellement à l’ES Sahel en Tunisie. L’avant-centre a rejoint le club tunisien en janvier 2019. Il est sous contrat jusqu’en 2022.

Le futur « Slimani » bientôt à Nîmes ?

Karim Aribi affiche un niveau de forme exceptionnel. Il a inscrit 10 buts en autant de rencontres de Ligue des champions africaine. De même, la cible du Nîmes Olympique reste sur 14 buts en 23 apparitions. Sa puissance, son instinct de buteur et son jeu de tête lui valent souvent des comparaisons avec son compatriote Islam Slimani (Leicester). À 26 ans, Karim Aribi est disposé à découvrir un championnat européen. Il a passé la majeure partie de sa carrière en Algérie avant de rejoindre la Tunisie en 2019. « Je suis encore jeune et j’ai envie de jouer en Europe. C’est l’objectif de tout footballeur ambitieux. C’est mon souhait le plus cher », avait-il confié au Buteur. Le Nîmes Olympique pourrait donc exaucer son vœu. Un chèque d’un million d’euros suffirait pour convaincre la direction de l’ES Sahel.