PSG : LdC, mise au point de Djibril Cissé sur son chambrage

Djibril Cissé a chambré ses amis supporters du PSG, après la finale perdue en Ligue des champions, la première de son histoire. Suite à la polémique soulevée par sa vidéo, l’ancien joueur de l’OM a fait une mise au point sur son message.

Djibril Cissé : « Je n’ai pas chambré le PSG, mais mes amis »

« Celle-là, elle n’est pas pour vous », a exprimé Djibril Cissé, dans une vidéo transmise à ses proches, par ailleurs supporters du PSG, afin de les chambrer. Cela, après la défaite de leur club face au Bayern Munich (0-1), en finale de la Ligue des champions. L’ancien attaquant de l’OM se dit désolé de la publication de sa vidéo sur les réseaux sociaux. « Je n’ai pas chambré le PSG, j’ai chambré mes amis. Ce n’est pas la même chose », a déploré Djibril Cissé, sur la Chaîne L’Équipe, avant d’expliquer comment la vidéo a fuité. « Quand je prends la Ligue des champions que j’ai gagnée, je dis : « celle-là, elle n’est pas pour vous ». J’ai envoyé la vidéo à un ami qui est dans un appartement avec dix personnes et qui est le seul Marseillais. Et cette personne-là prend la vidéo et la publie, alors que moi je ne l’ai pas publiée. Ce n’était pas pour les joueurs du Paris SG, mais pour mes amis qui supportent Paris », a expliqué l'ancien Tricolore. Pour conclure, Djibril Cissé a rappelé qu’il est ami avec Neymar, Layvin Kurzawa et d’autres joueurs du Paris Saint-Germain. Du coup, « il ne manquerait jamais de respect au PSG ».

L'ex-attaquant de l'OM a été champion d'Europe avec Liverpool

Pour mémoire, Djibril Cissé a joué à l'OM pendant deux saisons, de 2006 à 2008. Il n'avait évidemment pas été champion d'Europe avec le club phocéen en 1993. Néanmoins, il a gagné la Ligue des champions sous le maillot de Liverpool, en 2005, avant donc de rejoindre l'Olympique de Marseille.