Lille OSC Mercato : Le choix de Gabriel Magalhaes confirmé

Sauf retournement de situation, Gabriel Magalhaes va quitter le LOSC pour Arsenal. Chose que vient de confirmer l’entourage du défenseur brésilien à la presse anglaise.

Gabriel Magalhaes attendu à Arsenal

Comme l’été dernier, le LOSC va percevoir un joli chèque d’Arsenal. Après la vente record de Nicolas Pépé, le Lille OSC va céder Gabriel Magalhaes aux Gunners. Les doutes ne sont plus permis avec la dernière sortie de l’agent du défenseur de 22 ans. Interrogé par The Sun, Guilherme Miranda a confirmé l’arrivée de son client dans la capitale anglaise. Pour l’agent du joueur, le projet du club londonien convient nettement à Gabriel. « Arsenal était loin d’être la meilleure proposition. Gabriel les a choisis plutôt que des offres plus lucratives car Edu nous a convaincus du projet. C’est à 100% grâce à Edu Gaspar et Arteta », a-t-il expliqué.

Une jolie affaire pour Gérard Lopez

Le LOSC avait cédé Nicolas Pépé contre 80 millions d’euros. Le transfert de Gabriel à Arsenal va rapporter 30 millions d’euros au club nordiste. Il s’agit encore d’une énorme plus-value réalisée par la direction lilloise. Elle n’avait déboursé que 3 millions d’euros pour s’attacher les services du Brésilien en 2017. Il s’agira de la deuxième grosse vente du Lille OSC cet été après la cession de Victor Osimhen à Naples. Les Dogues ont libéré le Nigérian contre un chèque de 81 millions d’euros (bonus compris). Ils avaient seulement déboursé 12 millions d’euros pour le recruter en 2019 juste après le départ de Pépé.