Chelsea Mercato : La signature de Malang Sarr officialisée

C’est fait ! Chelsea a officialisé la signature de Malang Sarr, ce jeudi. Comme annoncé, le défenseur libre de tout engagement a signé un contrat de cinq saisons avec les Blues, soit jusqu’en juin 2025.

Libre depuis la fin de son contrat à l’OGC Nice, Malang Sarr évoluera sous les couleurs de Chelsea pour les cinq prochaines saisons. Il s’est engagé avec le club londonien, jusqu’en juin 2025. L’arrière central ou latéral gauche ne va cependant pas jouer avec l’équipe de Frank Lampard. Il sera prêté à un autre club afin de lui permettre de s'aguerrir. « Ce prêt lui donnera la chance d’engranger du temps de jeu précieux et d'ajouter à son expérience, afin qu'il soit prêt à rejoindre notre équipe », a justifié Chelsea sur son site internet. Réagissant à la signature de Malang Sarr, la directrice des Blues, Marina Granovskaia a déclaré que le club de Premier League ne « pouvait pas manquer l'opportunité » de recruter le défenseur de 21 ans. « C'est une formidable perspective et nous le suivrons de près pendant sa période de prêt, en espérant qu'il sera bientôt de retour à Chelsea. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans le club », a indiqué la responsable.

Le défenseur quitte le cocon familial niçois pour Chelsea

Malang Sarr a été formé à l’OGC Nice entre 2005 et 2016, avant de faire ses débuts en Ligue 1. En quatre saisons consécutives, il s’est imposé comme l’un des patrons de la défense des Aiglons avec qui il a joué 119 matchs, dont 102 en championnat. À l’issue de son contrat, le 30 juin 2020, il a décidé de quitter le cocon familial de son club formateur et sa ville natale, pour une nouvelle expérience. Après donc 15 années passées au Gym (2005-2015), Malang Sarr va découvrir un nouveau club et un nouveau championnat. Et non des moindres.