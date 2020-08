Barça Mercato : L'offre de Bartomeu pour retenir Lionel Messi

Lionel Messi veut quitter le Barça cet été. Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, pour qui cette option n’est pas envisageable, aurait fait une proposition pour inciter le génie argentin à renoncer à sa décision.

Bartomeu sort une solution miracle pour retenir Lionel Messi

Lionel Messi ne veut plus défendre les couleurs du Barça, son club depuis 20 ans. Il souhaite partir lors de ce mercato estival, malgré son contrat encore valable jusqu’en juin 2021. Une clause lui permet de demander son départ avant la fin de son contrat s’il le souhaite. Or, Josep Maria Bartomeu ne veut pas entendre parler d’un départ de Lionel Messi. Mais comment faire pour empêcher ce dernier de quitter le FC Barcelone cet été, comme il a demandé à le faire dans un fax envoyé au président barcelonais mardi dernier ? Selon la chaîne publique catalane TV3, Josep Maria Bartomeu aurait proposé de se retirer de la direction du Barça et de laisser son conseil d’administration terminer son mandat si le sextuple Ballon d’Or renonce publiquement à son désir de partir. Mais le dirigeant catalan aurait posé une condition, le capitaine blaugrana devra annoncer publiquement que le président est la raison de son envie de quitter le FC Barcelone.

Un message de l’Argentin aux supporters dans les prochains jours ?

Parlant justement de la raison de son désir d’abandonner le Barça, Lionel Messi devrait bientôt prendre la parole pour s’expliquer. Selon Goal, la date précise est encore inconnue, mais il s’agit pour l’Argentin de s’adresser aux socios via un message pour leur expliquer les raisons de sa décision de quitter le FC Barcelone. Les supporters barcelonais retiennent leur souffle.