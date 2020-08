PSG Mercato : Julian Draxler toujours pisté en Allemagne

Alors que la saison vient de se terminer pour le PSG, les interrogations autour de l’avenir de Julian Draxler refont surface. En Allemagne, un prétendant est prêt à rapatrier le milieu offensif.

Un vieux prétendant revient à la charge pour Julian Draxler

À un an de la fin de son contrat, l’avenir de Julian Draxler avec le Paris Saint-Germain soulève quelques inquiétudes. Surtout que le milieu allemand n’est plus un titulaire au PSG. En Allemagne, le Hertha Berlin souhaite relancer la carrière du joueur de 26 ans qui a pris du plomb dans l’aile depuis sa signature à Paris en 2017. Jeudi en conférence de presse, Michael Preetz a de nouveau confirmé l’intérêt du Hertha pour Draxler. Le directeur sportif du club allemand a tout de même relevé quelques obstacles. « Il a un contrat avec le Paris Saint-Germain, c’est bien connu, et il a également été utilisé en finale de la Ligue des champions. Cela ne nous aide pas. Si la discussion continue tous les jours. Nous essayons de faire notre travail », a déclaré le dirigeant allemand.

Vers un départ de Draxler de Paris cet été ?

Julian Draxler était déjà annoncé au Hertha Berlin en hiver. Mais le polyvalent milieu offensif avait clamé son désir de rester au PSG. Du côté de sa direction, la tendance est plutôt à son départ. Leonardo, le directeur sportif parisien, n’a pas fait part de ses intentions de le prolonger. Une vente de Draxler cet été est donc attendue de peur de le voir partir libre dans un an. De plus, le club de la capitale pourrait encore signer des renforts après son échec en finale de la Ligue des champions. En restant à Paris, l’Allemand prendrait le risque de voir son temps de jeu davantage s’amenuiser.