OM : Amavi, Lopez et Mandanda envoient un message aux fans

Guéris du coronavirus, Jordan Amavi, Maxime Lopez et Steve Mandanda ont réalisé une vidéo adressée aux fans de l’OM. Dans cette vidéo diffusée par le compte de l’Olympique de Marseille, ces trois joueurs demandent aux supporters de rester toujours vigilants face au virus.

OM : coronavirus, les supporters invités à ne pas baisser la garde

Le coronavirus est toujours présent et continue à faire des ravages. Jordan Amavi, Maxime Lopez et Steve Mandanda, qui avaient été contaminés lors des deux dernières semaines, en savent quelque chose. Mais ces trois joueurs de l’OM sont désormais guéris et veulent que les supporters sachent que le virus est toujours présent. À cet effet, dans un message vidéo, ces trois joueurs, visage barré par un masque, ont demandé aux supporters de prendre soin d’eux, tout en leur rappelant que « le combat continue » : « Juste un petit message pour vous demander de ne pas pas relâcher vos efforts, de porter un masque et de respecter les gestes barrières car le virus est toujours là et ça n'arrive pas qu'aux autres », ont insisté Jordan Amavi, Maxime Lopez et Steve Mandanda, redevenus négatifs au coronavirus hier mercredi, ainsi que leur coéquipier Valentin Rongier.

Le club marseillais frappé par 3 nouveaux cas

Le virus n’a pas encore totalement disparu au sein des joueurs du groupe professionnel de l’OM malgré ces quatre cas de guérison. De nouveaux tests de dépistage se sont montrés positifs pour trois nouveaux joueurs, à savoir Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu. En cas de dépistage d’un 4e cas, le match entre le Stade Brestois et l’OM, prévu dimanche en clôture de la 2e journée de Ligue 1, devrait être reporté.