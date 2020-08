PSG Mercato : Le départ de Thiago Silva de Paris officialisé

Le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Thiago Silva ce jeudi. Le défenseur de 35 ans avait rejoint le PSG en 2012. Pas prolongé, le Brésilien quitte le club en tant que joueur libre.

C’est la fin entre Thiago Silva et le PSG

C’était un secret de polichinelle. Thiago Silva ne poursuivra pas sa carrière au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le PSG a confirmé le départ de son capitaine qui arrive en fin de contrat et qui n’a pas été prolongé. Une rallonge de deux mois lui avait été accordée pour qu’il puisse terminer la saison avec les Rouge et bleu. Sur Twitter, le dernier finaliste de la Ligue des champions a exprimé sa gratitude envers le défenseur brésilien. « Merci Capitaine ! Tu as marqué l'histoire du Club Rouge et Bleu à vie. À jamais dans nos cœurs. Boa continuação O Monstro », peut-on lire. Le défenseur auriverde (88 sélections/7 buts) a passé huit ans au PSG, raflant tout sur le plan national avec le club de la capitale. Seul un trophée continental manque à son palmarès parisien.

Direction l’Angleterre pour Silva ?

Son contrat au PSG terminé, Thiago Silva devrait rebondir dans un autre top club européen. Selon Sky Sports, le défenseur de 35 ans va s’engager pour deux saisons avec Chelsea, 4e de Premier League la saison dernière. Frank Lampard pourrait lui confier le brassard de capitaine. Le coach des Blues cherche un joueur expérimenté pour encadrer ses jeunes. L’officialisation du transfert de Silva à Chelsea devrait survenir dans les prochaines heures.