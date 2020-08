ASSE Mercato : Alexandros Katranis prêté à Hatayspor (Off.)

L’ASSE a réussi à se débarrasser rapidement d’Alexandros Katranis. Rentré du FC Atromitos (Grèce), le défenseur est reparti aussitôt. Il a été prêté encore, mais cette fois au Hatayspor, en Turquie.

L'ASSE renvoie Alexandros Katranis en prêt

Prêté par l’ASSE au FC Atromitos, entre janvier 2019 et juillet 2020, Alexandros Katranis ne rejouera toujours pas avec le club ligérien. Il a été prêté à nouveau, pour la saison 2020-2021, au Hatayspor, club promu dans l’élite turque cette saison. Le défenseur latéral gauche a paraphé, ce jeudi, un contrat d’un an sans option d’achat. C'est le club basé à Antakya qui a officialisé la signature du Grec. L’AS Saint-Étienne a ainsi réussi à renvoyer un joueur sur qui Claude Puel ne compte pas.

Katranis a encore deux ans de contrat à Sainté

Alexandros Katranis s’est engagé avec l’ASSE en août 2017. Il avait été transféré du FC Atromitos à 800.000€. En trois ans de bail dans Le Forez, il n’a pas joué un seul match avec l’équipe professionnelle stéphanoise. Il a cependant fait 18 apparitions avec la réserve. Lié à l'ASSE jusqu'à fin juin 2022, Alexandros Katranis vaut un peu plus d'un demi-million d'euros actuellement sur le marché des transferts. À 22 ans passés depuis mai, le défenseur grec va tenter de lancer sa carrière qui met du temps à décoller, depuis ses débuts à Athènes en 2016.