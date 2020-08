RC Lens Mercato : Jonathan Clauss justifie son choix lensois

Jonathan Clauss est un nouveau joueur du RC Lens depuis le 1er juillet. Le polyvalent joueur est revenu sur son transfert, avant son premier match de Ligue 1 avec le Racing Club.

Le RC Lens, une opportunité pour Jonathan Clauss

Le RC Lens a officialisé le transfert de Jonathan Clauss, le 19 juin, tout en précisant que son contrat prendrait effet à partir du 1er juillet. Le défenseur ou milieu de terrain s’est engagé librement avec le Racing Club, en provenance d’Allemagne. Son bail avec Arminia Bielefeld, finalement promu en Bundesliga, avait expiré le 30 juin 2020. Après avoir fait la préparation estivale avec les Sang et Or, il a justifié son choix de revenir en France et de signer au RCL. « À Lens, il y a plus de bases qu’à Bielefeld pour connaître l’exigence de la Ligue 1. On sait comment jouer le maintien et même peut-être plus. Il y a de l’expérience. C’est ce qui m’a rassuré en venant ici », a expliqué Jonathan Clauss, sur le site du club nordiste. Le Français de 28 ans assure que « le Racing Club de Lens était une opportunité pour tout ce qu’il recherchait ». Le natif de Strasbourg a signé en Artois, car « il avait également envie de retrouver cette sensation ressentie en Allemagne, en jouant dans des stades pleins ». Jonathan Clauss a aussi comparé les deux clubs promus dans l’élite, dans leur championnat respectif. « Je pense que le RC Lens est davantage un club de première division que ne l’est Arminia Bielefeld. Il y a un palier plus important entre la Bundesliga 2 et la Bundesliga qu’entre la Ligue 2 et la Ligue 1 », a-t-il fait remarquer.

Clauss est revenu en France, après 2 ans en D2 allemande

Natif de l’Alsace, Jonathan Clauss a été formé au RC Strasbourg entre 2000 et 2010. Il a parachevé sa formation à l’AS Pierrots Vauban (2010-2013). Passé ensuite par l’US Raon-Etape (2015-2016), puis par l’US Avranches (2016-2017), l’arrière droit a joué en Ligue 2 avec l’US Quevilly-Rouen lors de la saison 2017-2018, avant de s’exiler outre-Rhin en 2018. Avec le club basé à Bielefeld, le néo-Lensois a disputé 62 matchs, pour 8 buts marqués et 11 passes décisives délivrées.