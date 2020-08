Stade Rennais FC Mercato : Petite leçon de Maurice à Aulas

Directeur sportif du Stade Rennais FC, Florian Maurice a dévoilé les raisons de son départ de l’OL, tout en demandant à Jean-Michel Aulas de les respecter.

Florian Maurice parti de l’OL pour crise de confiance

Florian Maurice s’est longuement confié dans L’Équipe ce jeudi. Il a évoqué, entre autres, les raisons qui l’ont poussé à abandonner son titre de responsable de la cellule de recrutement de l’OL pour devenir directeur sportif du Stade Rennais FC. Il ne supportait plus de travailler comme un directeur sportif alors qu’il ne détenait officiellement pas ce titre. « Je n'avais pas le titre mais je fonctionnais déjà de cette manière [comme un directeur sportif] », a-t-il expliqué. De plus, il estimait que les dirigeants lyonnais ne lui faisaient pas confiance pour le nommer directeur sportif. « Si on ne me l'a pas proposé, c'est qu'on ne m'en pensait pas capable », a-t-il regretté. Mais Florian Maurice « accepte totalement » le choix de Jean-Michel Aulas et déclare ne pas avoir « de rancoeur vis-à-vis de l'Olympique lyonnais, ni envers le plus grand président français ».

Le Rennais invite Jean-Michel Aulas à respecter son choix

Florian Maurice a donc quitté l’Olympique Lyonnais parce qu’il n’avait pas été nommé directeur sportif. Jean-Michel Aulas a préféré confier le poste à Juninho. Le responsable breton respecte ce choix. En retour, il demande au président lyonnais, qui « a été très peiné » par son départ, de respecter également son choix « d'avoir voulu quitter le club et de trouver une opportunité d'exercer » son métier au Stade Rennais FC.