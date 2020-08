ASSE : Jessy Moulin, son objectif pour la nouvelle saison

L’ASSE affronte le FC Lorient, dimanche en Ligue 1. Désormais gardien de but N°1, Jessy Moulin se tient prêt pour le premier match de l’AS Saint-Étienne cette saison. Il s’est par ailleurs fixé un objectif personnel très modeste.

ASSE : Jessy Moulin, « répondre présent quand on me le demande »

À l’ASSE, c’est désormais Jessy Moulin qui est le gardien de but titulaire. C’est bien lui qui était dans les perches des Verts en finale de la coupe de France perdue contre le PSG (1-0). Sauf blessure grave de dernière minute, c’est encore lui qui sera aligné d’entrée de jeu, dimanche (15h), au stade Geoffroy-Guichard, lors de la réception du FC Lorient. Avant ce match de la 2e journée de Ligue 1, le portier de 34 ans assure qu’il est prêt. « Je suis très épanoui et je me sens très bien depuis le début de la préparation », a-t-il rassuré. Outre l’objectif du club qui est de se hisser dans le top 5 de la Ligue 1, synonyme de qualification pour l’Europe, Jessy Moulin a un défi individuel. « Je veux répondre présent quand on me le demande. C’était déjà mon objectif quand je jouais moins. Être numéro un ne va pas changer mon état d’esprit là-dessus », a-t-il annoncé. Le successeur de Stéphane Ruffier a également promis « d’être performant sur le terrain, de prendre du plaisir et d’aider l’équipe à obtenir de bons résultats ».

Jessy Moulin retient l'état d'esprit contre le PSG

Classée 17e à l’issue de la saison dernière écourtée, l’ASSE a à coeur de faire une meilleure saison en 2020-2021. Et Jessy Moulin a noté un gros point positif, lors de la finale contre les Parisiens, qui pourrait aider les Verts, « l’état d’esprit » : « On a vu une équipe avec de vraies valeurs de combativité et de solidarité. Dans le football, ça influe beaucoup. Ça permet de combler des écarts avec des équipes techniquement plus fortes. C’était le cas lors de la finale. Gardons-le en tête », a recommandé le dernier rempart l’AS Saint-Étienne.