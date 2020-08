PSG Mercato : Mauro Icardi récupère le numéro de Cavani

Définitivement recruté cet été, Mauro Icardi est le nouveau numéro 9 du Paris Saint-Germain. Le dossard avait été laissé libre en juillet par Edinson Cavani, en fin de contrat.

Mauro Icardi sur les traces de Cavani

Une page s’est tournée au PSG cet été avec le départ d’Edinson Cavani. Pas prolongé et en fin de contrat, l’attaquant uruguayen a quitté le Paris Saint-Germain. L’avant-centre de 33 ans s’en est allé après une dernière saison difficile. Relégué sur le banc par Mauro Icardi, El Matador ne voyait plus d'avenir avec le club de la capitale. Malgré un dernier exercice éprouvant, le goléador est davantage entré dans l’histoire des Rouge et bleu. Cavani a quitté Paris en tant que meilleur buteur de l’histoire du club (200 réalisations). Parti en juillet, l’Uruguayen a laissé son mythique numéro 9 libre. Mais celui-ci a déjà trouvé un nouveau propriétaire puisque Mauro Icardi l’a récupéré.

Le 9, porte-bonheur d’Icardi ?

Un tour sur le site officiel du PSG permet de confirmer que Mauro Icardi a hérité du numéro 9. Arrivé en prêt avec option d’achat l’été dernier, l’Argentin a convaincu les dirigeants parisiens de lever sa clause. Le natif de Rosario a terminé sa première saison à Paris avec 20 buts et 4 passes décisives en 34 matchs. Si la reprise post-covid a été difficile pour le buteur de 27 ans, il espère retrouver son efficacité avec son nouveau dossard. Il arborait déjà le 9 lorsqu’il évoluait à l’Inter Milan (2013-2019). Avec le club lombard, il a inscrit 124 buts en 219 rencontres.