OM Mercato : Mandanda sort les raisons de sa prolongation

Mercredi dernier, Steve Mandanda a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024. Le gardien emblématique a expliqué à la chaîne officielle de l’Olympique de Marseille que le moment n’était pas encore arrivé pour lui de raccrocher.

Steve Mandanda déterminé à continuer l’aventure

À une saison de la fin de son précédent contrat, Steve Mandanda a prolongé à l’OM. Il est désormais lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024. Une prolongation qui suscite des questions, sachant que le portier est âgé de 35 ans. Le dernier rempart, qui reconnaît avoir eu « des périodes compliquées », n’a pourtant « rien lâché et c’est un peu ce qui est propre aussi à Marseille et aux Marseillais ». Désormais, il se sent « à 1000% Marseillais » et cela, personne ne peut le lui arracher. L’Olympique de Marseille, c’est sa maison, il y a « tout vécu… tout appris… » Son fils « est né dans la région… » Et Steve Mandanda de conclure qu’il ne se voyait pas partir maintenant et qu’il se sentait déterminé à « continuer l’aventure ».

Le gardien bien parti pour finir à l’OM ?

Arrivé du Havre AC en 2007, Steve Mandanda avait quitté l’OM pour Crystal Palace lors de la saison 2016-2017. Après ce passage très compliqué avec la formation de Premier League, le champion du monde 2018 est retourné à l’Olympique de Marseille, d’abord sous Rudi Garcia (octobre 2016 - mai 2019) puis sous André Villas-Boas (depuis fin mai 2019). Époustouflant la saison dernière, il est l’un des principaux artisans de la 2e place de Ligue 1 obtenue par l’OM, synonyme de qualification en Ligue des champions, après 7 ans d’absence. Au bout de son nouveau contrat, Steve Mandanda aura 39 ans. À cet âge, on pense plus à la retraite qu’à autre chose. Autrement dit, le dernier rempart est bien parti pour finir sa carrière à l’OM, où une reconversion lui aurait d’ailleurs été promise...