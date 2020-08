RC Lens - PSG : Deschamps tacle la LFP pour le report du match

Le PSG a sollicité et obtenu le report de son match à Lens. Initialement prévue demain samedi (21h), la rencontre aura finalement lieu le jeudi 10 septembre (21h). Didier Deschamps apprécie très peu la décision de la LFP et s’inquiète d’éventuelles conséquences de ce report sur la forme de Kylian Mbappé et de Presnel Kimpembe.

Les mots durs de Didier Deschamps contre la décision de la LFP

Le sélectionneur inquiet pour Mbappé et Kimpembe







Didier Deschamps était présent en conférence de presse hier jeudi pour présenter la liste des Français convoqués pour affronter la Suède et la Croatie. Le sélectionneur de l’équipe de France en a profité pour évoquer un point chaud de l’actualité sportive en France, à savoir le report du match entre le RC Lens et le PSG. Une rencontre reportée par la LFP à la demande des Parisiens qui disaient avoir besoin de se reposer après la défaite face aux Bavarois (0-1) en finale de la Ligue des champions, dimanche dernier. Didier Deschamps estime que cette « décision de mettre ce match Lens-PSG le jeudi est pour le moins surprenante, voire gênante ».Didier Deschamps s’exprime ainsi parce que RC Lens - PSG se jouera 2 jours après le match de l'Equipe de France contre la Croatie (Mardi 8 septembre 2020 Nations League). « C’est impossible de jouer deux matches de haut niveau en 48 heures », estime le sélectionneur en pensant à Kylian Mbappé et à Presnel Kimpembe . Il se demande s’il faut aligner ou pas ces deux Parisiens, sachant que Thomas Tuchel pourrait encore les utiliser le jeudi 10 septembre contre le RC Lens. « Tuchel n’espère qu’une chose, c’est qu’ils [Mbappé et Kimpembe] ne jouent pas pour avoir ses joueurs à disposition. Après, j’ai la liberté de faire ce que je veux », a expliqué l’ancien entraîneur marseillais avant de conclure : « Tout est possible [comme interprétation]. C’est pour ça que c’est très gênant, d’un côté et de l’autre. »