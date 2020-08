AS Monaco Mercato : Mitchell évoque le cas Wissam Ben Yedder

Après une première saison réussie, Wissam Ben Yedder pourrait quitter le Rocher juste un an après son arrivée. Nouveau directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell fait le point sur l’avenir du buteur monégasque.

L’annonce de Paul Mitchell sur Wissam Ben Yedder

Arrivé à l’AS Monaco l’été dernier, Wissam Ben Yedder a justifié les 40 millions d’euros investis sur lui. L’attaquant de 30 ans s’est imposé comme la principale arme offensive de l’ASM. L’international tricolore (8 sélections/2 buts) a terminé l’exercice 2019-2020 avec 19 réalisations et 9 offrandes. Alors qu’il lui reste encore 4 années de contrat, l’avenir du Sarcellois soulève des interrogations. Celui-ci est convoité par de grosses écuries européennes comme le Bayern Munich, le Barça et le PSG. Au micro de Téléfoot, Paul Mitchell a tenu à clarifier la position du club. « Nous le savons, les bons joueurs sont courtisés […] Wissam est très bon et on espère qu’il restera à nos côtés pendant plusieurs années », a expliqué le directeur sportif monégasque.

Un joli chèque pour faire craquer Mitchell ?

Si Paul Mitchell souhaite conserver son buteur, le dirigeant anglais ne ferme pas la porte à son départ. Mais le club de la Principauté ne fera pas de cadeau aux prétendants de Ben Yedder. Surtout que l’ASM s’est déjà séparée d’un buteur de qualité comme Islam Slimani. La direction monégasque devrait au moins réclamer le montant investi l’été dernier pour signer son avant-centre. Après, vu le calibre des prétendants de l’attaquant de 30 ans, les enchères pourraient augmenter.