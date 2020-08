Montpellier HSC : Der Zakarian redoute le Stade Rennais FC

Le Montpellier HSC se déplacera pour affronter le Stade Rennais FC samedi (17h) lors de la 2e journée de Ligue 1. Michel Der Zakarian met en garde ses joueurs contre des Bretons très performants.

Michel Der Zakarian se méfie du Stade Rennais FC

Après le report de son match de la première journée de Ligue 1, le Montpellier HSC va faire son entrée en lice à Rennes samedi (21h) lors de la 2e journée. En conférence de presse, Michel Der Zakarian n’a pas tari d’éloges pour le Stade Rennais FC. Selon des propos rapportés par France Bleu Hérault, le patron du banc pailladin croit que les Rennais « sont prêts » et « sont même très prêts ! » Le coach héraultais estime que même avec « des joueurs testés positifs » au coronavirus, la formation bretonne reste « une équipe de qualité, avec des moyens autres que » ceux du Montpellier HSC. Michel Der Zakarian ajoute que le SRFC est « une équipe avec beaucoup d’engagement, de pressing, de justesse avec le ballon ».

Le coach montpelliérain décidé malgré tout à faire un résultat

Mais Michel Der Zakarian et ses joueurs ne se déplaceront pas au Roazhon Park en victimes résignées, loin de là. Il respecte les Bretons, mais l'entraîneur montpelliérain pense que le Montpellier HSC se doit « d’être au niveau pour ramener un résultat » et que « ce match va vraiment être l’occasion de s’étalonner contre une très bonne équipe ». Enfin, pour faire déjouer les Rouge et Noir, le technicien héraultais attend « un bel esprit de conquête collectif ».