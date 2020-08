Foot mercato : M City - PSG, Messi aurait répondu au Paris SG

L’actualité foot mercato tourne autour de l’avenir de Lionel Messi. Le PSG et Man City sont aux prises pour le recruter. D’après les dernières informations, l’Argentin aurait répondu au Paris SG pour sa prochaine destination.

Foot mercato : Lionel Messi a déjà pris sa décision

Lionel Messi, l’attaquant du FC Barcelone, veut changer de club cet été, enflammant par la même occasion l’actualité foot mercato de cet été. Manchester City et le PSG, deux clubs capables de satisfaire aux exigences du FC Barcelone, sont aux prises sur ce dossier. Les choses semblent tourner mal pour le Paris SG puisque Léo Messi aurait déjà fait le choix de signer avec Manchester City. Alors que la présence de Neymar était un bon point pour le PSG, Cuatro annonce que le dossier est pratiquement déjà bouclé avec les Skyblues. En effet, Lionel Messi devrait rejoindre Manchester City, selon cette source. Ce club est entraîné par Pep Guardiola, l’entraîneur qui lui a fait jouer son meilleur football entre 2008 et 2012. Aussi, un certain Sergio Agüero, un bon ami et compatriote de Leo Messi, évolue dans ce club. Ce joueur, favorable à l’arrivée du Barcelonais, aurait déjà libéré le numéro 10 du maillot de Manchester City. Selon La Cuatro, plus aucun doute ne subsisterait sur l’intention de Messi de quitter le FC Barcelone. Mieux, son choix de filer à Man City serait déjà arrêté. Pour preuve, Josep Maria Bartomeu aurait tenté d'entrer en contact avec lui pour avoir une conversation privée, mais l'Argentin n'aurait pas décroché à son appel. Le joueur ne voudrait pas parler à Bartomeu car il a déjà pris sa décision et considère qu'il est trop tard pour essayer de réparer les choses.

Le PSG doublé par Manchester City ?

Josep María Bartomeu a affirmé qu’il est prêt à quitter son poste de président du club culé si Leo Messi revient sur sa décision. Rien à faire, Lionel Messi est toujours dans une optique de départ de Barcelone. Le président de Barcelone étudie désormais malgré lui toutes les options, y compris celle de favoriser son départ vers le PSG plutôt que Manchester City. Avec l’intérêt du Barça pour Neymar, il espère pouvoir l’inclure dans une éventuelle transaction. Mais trop tard, La Pulga aurait déjà donné son « OK » au club anglais. Dans les prochains jours, une délégation de Manchester City devrait se rendre à Barcelone pour négocier les derniers détails du contrat de Lionel Messi.

Hier jeudi matin, les caméras de Deportes Cuatro ont capturé des images d’une entreprise de déménagement transportant des effets de la maison de Leo Messi. L'Argentin veut quitter Barcelone, ce qui place le club espagnol en première page de l'actualité foot mercato.