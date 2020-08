OL Mercato : Samuel Umtiti, Lyon s’active pour le rapatrier

L’OL est en quête d'un défenseur central, selon Rudi Garcia. Samuel Umtiti pourrait bien être ce renfort recherché par l’Olympique Lyonnais. Juninho et l’entraîneur travaillent effectivement sur la piste du joueur en grande difficulté au FC Barcelone.

Samuel Umtiti en renfort à l’OL cet été ?

Pour se renforcer défensivement cet été, l’OL songe sérieusement à Samuel Umtiti. Les dirigeants du club rhodanien réfléchissent à la possibilité de rapatrier l’arrière axial de 26 ans. Rudi Garcia a confirmé son intérêt pour ce dernier. « Quand j'ai vu ça dans les médias, j'ai d'abord envoyé un texto à Juninho, puis je suis allé le voir en lui disant : « tu as vu ? Il y a peut-être la possibilité de récupérer Samuel Umtiti », a-t-il validé sur la télévision de l’OL. « On sait que c'est un top défenseur, donc ça fait partie des choses dont on parle… » a ajouté l’entraîneur des Gones. Malgré sa situation difficile au Barça, Samuel Umtiti ne sera pas facile à transférer pour Lyon. Le club catalan a fixé sa clause libératoire à 500M€, depuis la prolongation de son contrat jusqu’en 2023. Si l’on en croit Transfermarkt, sa valeur est de 32M€. « Sportivement, c’est une opportunité, mais je ne suis pas sûr qu'économiquement ce soit possible… » a souligné Rudi Garcia. L'idée d'un prêt est cependant plus réaliste.

Le défenseur tricolore en grande difficulté au Barça

Pour mémoire, c’est bien l’OL qui avait vendu le Tricolore au Blaugrana, en juillet 2016, contre un chèque de 25M€, hors bonus. Mais après deux saisons au cours desquelles il a été un titulaire indiscutable à Barcelone, le champion du monde 2018 a perdu sa place en début de saison 2018-2019, à cause d'une longue blessure au genou. Il n'avait finalement disputé que 14 matchs de Liga, toute la saison. Lors de l'exercice dernier (2019-2020), Samuel Umtiti n'a pas retrouvé son statut de titulaire. Du coup, il n'avait fait que 13 apparitions en championnat et 3 en Ligue des champions.