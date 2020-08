RC Lens - PSG : Report, Deschamps rejoint le maire de Lens

Suite au report du match RC Lens - PSG, le maire de la ville nordiste avait exprimé une grosse colère. Il est rejoint dans sa position par Didier Deschamps, dont la sélection est aussi déstabilisée par le nouveau calendrier.

RC Lens : Sylvain Robert mécontent, Deschamps aussi !

Le maire de la cité lensoise avait vigoureusement réagi au report du match entre le RC Lens et le PSG. Il était mécontent, car son travail en amont a été ignoré. En effet, la municipalité s’était préparée à assurer le bon déroulement de la rencontre initialement prévue ce samedi 29 août et reportée au jeudi 10 septembre. Concrètement, des dispositions sécuritaires avaient été prises et une logistique mise en place, sans oublier la mobilisation des supporters. « Comment expliquer aux supporters Sang et Or qu’ils devront se déplacer en semaine parce que le PSG frustré de sa défaite sollicite un report de match ? Et je n’évoque pas les conséquences sur la mobilisation des forces de l’ordre et des services municipaux, dont les contraintes ne sont pas prises en considération… » avait pesté Sylvain Robert. Comme les Lensois, le sélectionneur de l’Équipe de France avoue qu’il est aussi perturbé par la nouvelle programmation du match RC Lens - PSG, relativement aux deux matchs des Bleus contre la Suède (le samedi 5 septembre) et la Croatie (le mardi 8 septembre), en Ligue des Nations. « La décision de mettre ce match au jeudi est pour le moins surprenante, gênante et embêtante », a martelé Didier Deschamps. « La Ligue a pris cette décision sachant que le calendrier international nous faisait affronter la Croatie. [...] C’est impossible de pouvoir jouer mardi et jeudi, deux matchs de haut niveau. Je pense que les gens qui ont pris cette décision ne sont pas au courant des calendriers de l’Équipe de France », a déploré le sélectionneur des Tricolores.

Kimpembe et Mbappé concernés par le calendrier surchargé

Il faut préciser que deux joueurs du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, sont concernés par les deux matchs des Bleus, mais aussi par le déplacement sur le terrain du RC Lens, en Ligue 1, le 10 septembre. Du coup, ils seront mobilisés pour trois matchs en l'espace de cinq jours (entre le 5 et le 10 septembre).