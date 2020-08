ASSE - FC Lorient : Jessy Moulin évoque un souci sans le public

Le gardien de but de l’ASSE, Jessy Moulin, a exprimé une petite inquiétude avant la réception du FC Lorient, à savoir l’absence du public au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE : Jessy Moulin, « La ferveur va me manquer »

L’ASSE affronte le FC Lorient Geoffroy-Guichard, ce dimanche 30 août (15), lors de la 2e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse pour évoquer cette rencontre, Jessy Moulin a évoqué un petit souci. Il a avoué que c’est un peu gênant pour lui de joueur devant un stade quasi vide. « Quand on est gardien de but, on se nourrit de l’ambiance, surtout quand on est à l’ASSE », a déclaré le portier N°1 de l’AS Saint-Étienne. Notons que les Verts recevront les Merlus devant 5.000 spectateurs, conformément à la jauge fixée par le gouvernement. Les Stéphanois avaient fait une demande pour jouer devant 15.000 supporters, mais elle a été rejetée par la préfecture de la Loire. Jessy Moulin sera du coup orphelin du peuple vert. « Ce qui va me manquer, c’est de sentir la ferveur au moment de sortir sur le terrain pour m’échauffer. J’aime cet instant-là, car ça me met dans mon match », a-t-il regretté.

Comment Moulin va-t-il surmonter l'absence du public ?

Le stade Geoffroy-Guichard a une capacité de près de 42.000 places. Jouer devant 5.000 supporters est donc pour Jessy Moulin un handicap. « Je serai un peu seul face à moi-même », a-t-il regretté. Le portier de 34 ans a cependant un plan pour ne pas sentir l'absence du peuple vert, dimanche. « Ma préparation sera plus mentale, psychologique. Sur le terrain, il faudra tenter d’utiliser le handicap de jouer sans public : se parler, s’encourager davantage, se replacer les uns les autres », a rassuré le successeur de Stéphane Ruffier. Rappelons que Jessy Moulin avait disputé la finale de la coupe de Fance contre le PSG, au Stade de France, devant 5.000 supporters, mais sans ceux de l'ASSE. Ces derniers avaient boycotté la décision des autorités.