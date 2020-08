Stade Rennais FC : Les Bretons dévoilent leur maillot third

Le Stade Rennais FC a dévoilé son troisième maillot ce vendredi. Ce maillot allie tradition bretonne et originalité et sera disponible à partir de demain.

Stade Rennais FC : un maillot third qui allie tradition et modernité

Le Stade Rennais FC a déjà dévoilé son maillot domicile et son maillot extérieur. Ce vendredi, c’est le maillot third du club breton qui a été présenté sur son site internet. Dans un communiqué publié ce matin, la formation bretonne indique que ce maillot third « célébrera la première participation du club breton aux phases de groupe de la Ligue des champions », avant d’ajouter : « Après treize années de collaboration, PUMA est fier d’accompagner le Stade Rennais F.C. dans ce nouveau défi historique. » Pour ce troisième maillot du Stade Rennais FC, l’équipementier a allié tradition et modernité propres à la ville de Rennes. « Le nouveau kit est composé́ d’un maillot noir doté de motifs forts et avant-gardistes. Les manches noires apportent du relief et font ressortir l’ensemble du design. Avec cette nouvelle tenue qui allie tradition en reprenant le noir identitaire du club et originalité avec des motifs engagés, le Stade Rennais F.C est prêt à̀ repousser ses limites », explique le communiqué.

Comment se procurer le troisième maillot des Bretons ?

Le maillot third du Stade Rennais FC sera disponible dès demain samedi dans les boutiques de la gare de Rennes et dans ceux du stade Roazhon Park. Les supporters pourront également se procurer ce maillot sur la boutique en ligne des Rouge et Noir.