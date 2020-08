OM : Ligue 1, Mandanda décidé à arracher le titre au PSG

L’Olympique de Marseille se déplacera pour affronter le Stade Brestois, dimanche (21h) en conclusion de la 2e journée de Ligue 1. En conférence de presse d’avant-match ce vendredi, Steve Mandanda a évoqué un calendrier compliqué en septembre. Mais le gardien de l’OM est déterminé à ravir au PSG le titre de champion de France cette saison.

Des matchs compliqués pour l’OM en septembre

Après le report de son premier match de Ligue 1 contre l'ASSE à cause du coronavirus, l’OM va faire son entrée dans le championnat à Brest, dimanche (21h) lors de la 2e journée. Steve Mandanda, qui sera probablement titulaire dans les cages marseillaises, a déjà le regard tourné vers la suite du programme de l’Olympique de Marseille, un calendrier compliqué avec les oppositions contre des gros de Ligue 1 (PSG, ASSE, LOSC) dès le mois de septembre. « C'est un calendrier qui démarre fort, c'est sûr. Il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. Il faut bien préparer ce mois de septembre qui sera chargé avec de belles affiches. On est prêt », a déclaré le capitaine olympien.

Steve Mandanda rêve du titre cette saison

Steve Mandanda est donc conscient que l’OM n’est pas gâté par le calendrier. Mais l’ancien Havrais croit que l’Olympique de Marseille doit être ambitieux et il est déterminé à être champion de France cette saison. « Champions de France ? J'espère. On va tout faire pour. Avec Paris et d'autres équipes, ça va être difficile mais ça rend la tâche encore plus belle. On se doit d'être ambitieux. J'ai envie de revivre un titre de champion de France », a-t-il déclaré . Pour rappel, arrivé en 2007, Steve Mandanda était donc de la campagne victorieuse en 2010, avec Didier Deschamps sur le banc phocéen.