OL Mercato : Houssem Aouar annonce son futur départ de Lyon

Juninho a déjà indiqué que Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont sur le marché cet été. Avant le premier match de l’OL en Ligue 1, contre le Dijon FCO, le meneur de jeu des Gones a confirmé son prochain départ.

OL : Houssem Aouar, « Je ne suis pas encore parti... »

Très courtisés en ce moment, Houssem Aouar et Moussa Dembélé vont quitter l’OL, d’ici la fin du mercato estival fixée au 5 octobre 2020. Juninho l’a confirmé après l’aventure de l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions et une élimination en demi-finale. « Il y aura des départs, peut-être Houssem Aouar, Moussa Dembélé… » avait lâché le directeur sportif de l’OL sur RMC Sport. Alors qu’il a été convoqué pour la première fois en Équipe de France, jeudi, le joueur de 21 ans a évoqué son avenir dans L’Équipe. Il a annoncé son prochain départ de son club formateur. Toutefois, il a indiqué qu’il est pour le moment concentré sur le match contre Dijon FCO. « Je ne suis pas encore parti... » a confié Houssem Aouar. Et pour confirmer ses propos, il a annoncé la couleur sur le match en ouverture de la 2e journée des Ligue 1, ce vendredi (21h). « J’ai envie que l'on réussisse un bon début de championnat. Et que l'on batte Dijon, pour commencer », a déclaré le néo-Tricolore.

Quelle destination pour le meneur de jeu ?

Houssem Aouar est courtisé par plusieurs clubs et non des moindres. Parmi ces prétendants, il y a évidemment la Juventus et Manchester City, deux clubs que l'OL a éliminés récemment en Ligue des champions, respectivement en 8e et en quart de finale. Le Real Madrid de Zinedine Zidane, Arsenal, Newcastle et Liverpool sont également séduits par le profil du natif de Lyon. La destination de Houssem Aouar va dépendre de l'offre des clubs intéressés, mais également du projet sportif qui va emballer le jeune milieu de terrain.