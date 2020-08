OM Mercato : André Villas-Boas fait une déclaration choc

Présent ce vendredi en conférence de presse d’avant-match entre le Stade Brestois et l’Olympique de Marseille, prévu dimanche (21h) en conclusion de la 2e journée de Ligue 1, André Villas-Boas a évoqué le mercato marseillais. S’il est déjà satisfait de l’effectif à sa disposition, l’entraîneur de l’OM attend encore deux autres renforts cet été.

André Villas-Boas satisfait de son effectif

L’OM va vivre une saison très chargée avec la présence sur trois fronts, à savoir la Ligue 1, la coupe de France et la Ligue des champions. Pour accroître ses chances de faire une bonne campagne, André Villas-Boas a demandé que son effectif soit renforcé cet été. Une requête bien reçue par les recruteurs marseillais qui ont donc signé le milieu défensif Pape Gueye (arrivé libre du Havre AC) et le défenseur central Leonardo Balerdi (prêté par le Borussia Dortmund). Deux renforts qui font plaisir à André Villas-Boas. « Pour le mercato, je suis satisfait, on a fait des bons coups avec ces deux jeunes. On a bien assumé le projet du club avec des fins de contrat et des prêts », s’est félicité le technicien portugais.

Deux derniers renforts attendus

Mais le recrutement estival de l'écurie phocéenne n’est pas encore bouclé et André Villas-Boas attend encore deux derniers renforts. « J'espère être bientôt capable d'annoncer deux autres joueurs, Pablo Longoria travaille bien », a annoncé l’ancien patron du banc de Tottenham. L’OM devrait notamment trouver un autre attaquant pour épauler Dario Benedetto et un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi. Mais les recruteurs olympiens devraient vendre avant d’espérer signer ces deux derniers renforts. « On a toujours la pression de vendre avant d'acheter, il faut gérer », a prévenu l’ex-tacticien de Chelsea.