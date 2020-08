Ex-LOSC Mercato : Loïc Rémy signe à Caykur Rizespor (Off.)

Parti librement du LOSC, Loïc Rémy s’est engagé avec Caykur Rizespor, en Turquie, ce vendredi. Il a signé un contrat de deux ans.

Loïc Rémy se lie à Caykur Rizespor pour 2 ans

Loïc Rémy avait une proposition du LOSC pour prolonger son contrat qui a expiré le 30 juin 2020, mais il a préféré quitter le club nordiste librement. Ce vendredi, Caykur Rizespor a officialisé l’arrivée de l’attaquant de 33 ans en Turquie. Il s’est lié au club de Süper Lig jusqu’au 30 juin 2022, soit pour les deux prochaines saisons. Après avoir paraphé les documents de son nouveau bail, le Français a évoqué son nouveau défi avec le 15e du dernier championnat de la Turquie. « Je veux me montrer désormais, prouver mes qualités à Caykur Rizespor, et non me reposer sur ma réputation », a réagi Loïc Rémy sur TRT Spor, avant de se montrer impatient de disputer son premier match en Süper Lig. « Je peux encore jouer plusieurs années et je suis pressé de démarrer cette nouvelle aventure », a-t-il déclaré ensuite.

Un 4e championnat pour l'ex-attaquant du LOSC

Loïc Rémy a joué les deux dernières saisons (2018-2020) avec le LOSC. Au début de sa carrière en France, il avait porté les couleurs de son club formateur, l’Olympique Lyonnais (2006-2008), puis du RC Lens, de l’OGC Nice (2008-2010) et de l’OM (2010-2013). Il a également évolué en Premier League avec les Queens Park Rangers, à Newcastle et à Chelsea. Loïc Rémy a aussi défendu le maillot de l’UD Las Palmas et de Getafe, en Liga. Après la France, l’Angleterre et l’Espagne, il va donc découvrir l’élite en Turquie.