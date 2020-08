PSG Mercato : Prolongation de contrat annoncée pour un titi

Après le départ de certaines pépites comme Adil Aouchiche ou Tanguy Kouassi, le PSG tente de retenir Loïc Mbe Soh. Le Paris Saint-Germain voudrait même prolonger son contrat.

Prolongation de contrat au PSG pour Loïc Mbe Soh ?

Comme depuis quelques saisons maintenant, plusieurs jeunes ont décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Les départs les plus notables sont ceux d’Adil Aouchiche (ASSE) et Tanguy Kouassi (Bayern Munich). Désormais, le club de la capitale veut conserver les pépites qui lui restent. C’est ainsi que Paris n’entend pas se séparer de Loïc Mbe Soh. On apprend de L’Équipe que le club francilien aurait même déjà transmis une offre de prolongation au jeune défenseur central. L’international U19 tricolore (4 sélections/1 but) entre dans la dernière année de son contrat. La direction parisienne veut s’éviter une mauvaise surprise en laissant partir son défenseur libre dans un an.

Des courtisans à l’étranger pour le titi parisien

Une prolongation de Loïc Mbe Soh est d’autant plus stratégique, au moment où certains clubs observent le défenseur de 19 ans. Comme l’indique le quotidien sportif, le défenseur suscite la convoitise de certaines formations à l’étranger. « Il est notamment apprécié en Espagne et en Championship (D2 anglaise) », note le journal. Sa prolongation pourrait donc refroidir ses courtisans. Les plus téméraires devront passer à la caisse pour recruter le joueur. Pour cela, il faudrait déjà que l’intéressé rempile avec son club formateur. Pour le convaincre, Paris devra notamment lui offrir des garanties sportives. Outre les raisons financières, plusieurs titis quittent également le club pour trouver du temps de jeu ailleurs.