AS Monaco Mercato : Niko Kovac a tranché pour Djibril Sidibé

Niko Kovac a levé les doutes au sujet de l’avenir de Djibril Sidibé. Le latéral a fait son retour à l’AS Monaco cet été après un prêt non concluant à Everton la saison dernière.

Le verdict est tombé pour Djibril Sibidé à l’AS Monaco

Prêté avec option d’achat à Everton la saison dernière, Djibril Sidibé n’a pas été retenu par les Toffees. Le champion du monde tricolore a donc signé son retour à l’AS Monaco cet été. Vendredi en conférence de presse, Niko Kovac s’est prononcé sur l’avenir du joueur de 28 ans, qui est encore sous contrat jusqu’en 2022. Le nouveau coach de l’ASM compte sur son défenseur. Pour le technicien croate, un nouveau départ de Sidibé de Monaco n’est donc pas à l’ordre du jour. « Djibril Sidibé est de retour avec nous, il s’est entraîné avec le groupe. C’est un bon joueur qui a montré ses qualités en prêt en Premier League. Il est international français et je compte sur lui », a expliqué l’entraîneur monégasque.

Sidibé de retour contre le FC Metz dimanche ?

Niko Kovac admire les qualités de Djibril Sidibé, notamment sa polyvalence. Il espère compter sur son défenseur dès dimanche lors du déplacement sur la pelouse du FC Metz. « Il est en bonne condition, donc nous verrons s’il peut jouer dimanche. Il peut évoluer à droite et à gauche et sa mentalité est bonne, je l’aime bien, nous verrons », a indiqué le coach de l’AS Monaco. En revanche, le technicien croate ne pourra pas compter sur Caio Henrique, sa dernière recrue. Le successeur de Robert Moreno ne veut pas prendre de risque avec le latéral gauche brésilien. Celui-ci n’a plus disputé de rencontre depuis le mois de mars.