OL : Départ des jeunes, Rudi Garcia pousse une gueulante

Accusé d’être le responsable du départ des jeunes joueurs formés à l’OL, Rudi Garcia a poussé un gros coup de gueule, en réponse à ses détracteurs.

OL : Garcia, « J'ai fait jouer Caqueret, Cherki et Bard »

Rudi Garcia a été pointé du doigt face au départ de jeunes joueurs formés à l’Académie de l’OL. L’entraîneur des Gones est aussi accusé de ne pas promouvoir les jeunes joueurs. Le technicien de 58 ans croit pourtant avoir permis l’éclosion de trois jeunes prometteurs. « J’ai l'impression ici que quand tu fais jouer deux joueurs, il faudrait en faire jouer quatre. Quand tu en fais jouer quatre, il faudrait en faire jouer huit », a-t-il répondu sur la télévision du club rhodanien. Il a rappelé ensuite que c’est bien lui qui a lancé « Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Melvin Bard », la saison dernière. « C’est moi qui les ai fait jouer ici, et personne d'autre », a-t-il martelé. Pour mémoire, c’est le transfert d’Amine Gouiri (20 ans) à l’OGC Nice qui a suscité la critique envers Rudi Garcia. Ce dernier ne comptait pas sur le talentueux attaquant poussé vers la porte de sortie. Il avait déclaré qu’il était mieux pour le joueur formé à Lyon d’aller voir ailleurs, afin de jouer plus régulièrement. Ce qui ne lui est pas possible à l’OL. « C’est bien pour Amine Gouiri d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Ici à Lyon, il y a trop de concurrence », avait justifié le patron du staff technique lyonnais.

Plusieurs jeunes talents n'ont pas eu leur chance

Il faut rappeler que Pierre Kalulu (20 ans) est parti librement de l'OL et a signé à l’AC Milan. Le défenseur latéral droit était barré par la concurrence de Léo Dubois, Rafael et Kenny Tete. De ce fait, il a préféré quitter Lyon où il n’avait pas sa chance. Théo Ndicka Matam (20 ans), Lucas Margueron (19 ans) ou encore Yann Kitala (22 ans) sont également partis, respectivement à Ostende (Belgique), à Clermont Foot (Ligue 2) et au FC Sochaux (Ligue 2).