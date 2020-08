OL, Équipe de France : Houssem Aouar devrait déclarer forfait

Testé positif à la Covid-19, Houssem Aouar va manquer la rencontre entre l'OL et le Dijon FCO et devrait renoncer au rassemblement de l'Équipe de France.

Deuxième convocation, deuxième forfait pour Aouar

La poisse. Déjà convoqué l'été dernier en Équipe de France pour pallier le forfait de Paul Pogba, le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar avait dû renoncer à la sélection, blessé aux adducteurs. Un peu moins d'un an plus tard, il figure cette fois dans la liste de Didier Deschamps, mais, rebelote, ne pourra pas se présenter au château de Clairefontaine lundi. En effet, le numéro 8 de l'OL vient d'être testé positif au coronavirus et c'est sans doute là que se situe la priorité des choses, avant de penser à l'aspect sportif. La première salve de tests effectuée mardi au sein de l'effectif rhodanien n'avait dévoilé aucun cas positif selon L'Équipe, mais le joueur de 22 ans a subi un autre test après avoir contracté des symptômes, et celui-ci s'est avéré positif.

Plus d'OL avec Aouar ?

L'Olympique Lyonnais affronte Dijon ce soir pour son retour en Ligue 1, alors que les Bourguignons ont déjà disputé un match, perdu contre Angers. Évidemment forfait, Houssem Aouar vient peut-être de manquer le dernier match qu'il aurait pu disputer sous les couleurs rouge et bleu, lui dont le départ est annoncé avec insistance. Sur la feuille de match, Jeff Reine-Adélaïde pourrait remplacer le meneur de jeu ce soir contre le DFCO.

La compo probable de l'OL face à Dijon

3-5-2 : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Bruno Guimarães, Reine-Adélaïde, Cornet - Dembélé, Memphis (cap.).