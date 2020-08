OM Mercato : Du nouveau dans le dossier Morgan Sanson

Performant la saison dernière, Morgan Sanson est ciblé en Angleterre cet été. L’OM ne serait pas opposé à un départ du milieu de terrain. Mais les clubs anglais auraient du mal à s’aligner sur le prix réclamé par les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Morgan Sanson visé en Angleterre

Joueur clé du système Villas-Boas, Morgan Sanson a visiblement franchi un palier depuis son arrivée à l’OM, en janvier 2017. Mais l’Olympique de Marseille pourrait ne plus bénéficier du talent de l’ancien milieu de terrain du Montpellier HSC, tant plusieurs clubs anglais voudraient le recruter. Évoquant les prétendants anglais du Marseillais de 26 ans dans son édition de ce vendredi, le Daily Mail cite West Ham, Fulham, Wolverhampton, Burnley et Arsenal. Pour les dirigeants marseillais, tous ces intérêts seraient une bonne nouvelle, tant le club a besoin de vendre pour renflouer ses caisses, mais également pour recruter les deux derniers renforts souhaités par André Villas-Boas cet été, à savoir un attaquant et un latéral gauche. D’ailleurs, Jacques-Henri Eyraud et son staff réclameraient près de 30 millions d’euros pour libérer Morgan Sanson.

Les Anglais freinés par le prix du Phocéen

Mais c’est à ce niveau que se trouve le hic. Selon le quotidien britannique, les prétendants anglais de Morgan Sanson trouveraient ce prix trop cher. Un prix qui aurait déjà fait reculer Burnley. Quant aux Gunners, ce prix les aurait bloqués au stade d’une simple prise de renseignements sur le natif de Saint-Doulchard…