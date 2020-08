ASSE : Quand Wesley Fofana se prenait pour Drogba à Marseille

Wesley Fofana a parachevé sa formation à l’ASSE et a fait ses débuts professionnels avec le club ligérien. Né à Marseille et ayant fait son apprentissage dans la cité phocéenne, il se souvient qu’il se plaisait à vouloir ressembler à Didier Drogba, ancien attaquant de l’OM.

Wesley Fofana voulait ressembler à Didier Drogba

Wesley Fofana, défenseur central de l’ASSE, a fait ses classes dans les Bouches-du-Rhône : au Repos Vitrolles, à Pennes Mirabeau, puis au sein du SC Air Bel, un club très connu à Marseille. Cela, entre 2006 et 2015, avant de rejoindre l’académie de l’AS Saint-Étienne. Le joueur de 19 ans révèle qu’il jouait en attaque à ses débuts. De ce fait, il a fait de Didier Drogba (42 ans), à qui il voulait ressembler, son idole. Wesley Fofana rappelle qu’il a « joué dans plusieurs clubs de Marseille », sa ville natale dans laquelle il a grandi. Il a raconté qu’à ses débuts, au Sporting Club Air Bel, « il était attaquant, et même parfois N°10 ». Dès lors, il « se prenait pour Didier Drogba car, comme ce dernier, il a des origines ivoiriennes et avait les cheveux longs ». Pour mémoire, le buteur ivoirien retraité a porté les couleurs marseillaises lors de l’unique saison 2003-2004. Il avait inscrit 32 buts et démarré 7 passes décisives délivrées, en 55 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Le Marseillais, révélation de l'ASSE en 2019

Bien que passé par Marseille, c’est bien à l’ASSE que Wesley Fofana s'est révélé, la saison dernière. Et pas en attaque, mais plutôt au poste de défenseur central. Avant de faire ses premiers pas en Ligue 1 en mai 2018, il avait passé trois ans (2015-2018) au sein du centre de formation des Verts. Lors de l’exercice 2018-2019, il n’avait fait que 2 apparitions en championnat, avec l’équipe professionnelle stéphanoise, mais il avait remporté la coupe Gambardella avec la réserve. En revanche, lors de la saison dernière tronquée, Wesley Fofana a éclos. Il a disputé 24 matchs, soit 14 en Ligue 1, 6 en coupe de France (jusqu’en finale), 2 en Ligue Europa et 2 en coupe de la Ligue.