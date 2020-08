RC Lens Mercato : Azor Matusiwa refroidi par Seko Fofana ?

Depuis l’arrivée de Seko Fofana, le transfert d’Azor Matusiwa au RC Lens ne semble plus d’actualité. La presse néerlandaise assure que le milieu de terrain de Groningue n’a plus la tête à un départ.

Fin du feuilleton Azor Matusiwa au RC Lens

De retour en Ligue 1 après 5 ans d’absence, le RC Lens s’est particulièrement montré actif sur le marché des transferts cet été. La direction des Sang et Or a déjà recruté neuf joueurs. Seko Fofana, la dernière recrue lensoise, est également la plus chère de l’histoire des Sang et Or. Le milieu de terrain ivoirien a été recruté contre 10 millions d’euros. Son arrivée a anéanti les espoirs de venue d’Azor Matusiwa. Le milieu de terrain néerlandais était sur les tablettes des Artésiens avant que l’opportunité avec Fofana ne se présente. Le joueur de 22 ans était même allé au clash pour rejoindre le RC Lens. Désormais, le milieu formé à l’Ajax Amsterdam veut se concentrer sur son club comme l’assure la presse locale. « Matusiwa ne voulait qu’une chose, aller en France. Mais l’attention du milieu de terrain semble maintenant être de retour », indique le site néerlandais Voetbal Primeur.

L’avenir de Matusiwa scellé aux Pays-Bas ?

Proche de perdre Azor Matusiwa, le FC Groningue veut davantage conforter son milieu de terrain. Danny Buijs, le coach du club néerlandais, entend confier plus de responsabilités à son poulain qui sera l’un des capitaines de Groningue cette saison. Il avait déjà arboré le brassard lors d’un match amical contre Héraclès Armelo. Sous contrat jusqu’en 2023, Matusiwa semble parti pour devenir un cadre de Groningue. Il s’est déjà révélé comme un élément essentiel du club qu’il a rejoint l’été dernier. Pour sa première saison, il avait disputé 24 matchs, tous en tant que titulaire.