OL, Equipe de France : Aouar forfait, Nabil Fékir en renfort

Nabil Fékir va faire son retour en équipe de France. Didier Deschamps a décidé de faire appel au joueur du Bétis Séville pour remplacer Houssem Aouar. Le jeune milieu de l’OL est forfait pour le prochain rassemblement des Bleus.

Nabil Fékir remplace Houssem Aouar chez les Bleus

Houssem Aouar devra encore attendre avant de revêtir le maillot tricolore pour la première fois. Convoqué par Didier Deschamps, le milieu de l’OL ne pourra pas honorer les prochains rendez-vous des Bleus. Cette fois, c’est le coronavirus qui empêche au joueur de 22 ans d’honorer ses premières sélections en équipe de France. L’Olympique Lyonnais a annoncé avoir placé son jeune milieu en quatorzaine. Absent, le numéro 8 de l’OL est remplacé chez les Bleus par un ancien de Lyon. Vendredi, le sélectionneur national a fait appel à Nabil Fékir pour compenser l’absence d’Houssem Aouar. Le milieu de 27 ans (24 sélections/2 buts) n’avait plus été convoqué en sélection depuis le match contre l’Albanie le 17 novembre.

Une chance inespérée pour Fékir ?

Nabil Fékir vient de réaliser une première saison prometteuse avec le Bétis Séville. Le Lyonnais a terminé le dernier exercice avec 7 buts et 6 passes décisives en 32 matchs de championnat. L’ancien capitaine de l’OL suscite d’ailleurs l’intérêt de certains cadors de Liga et à l’étranger. Convoqué par Didier Deschamps, le polyvalent milieu offensif pourrait saisir sa chance pour retrouver une place régulière chez les Bleus. Pour rappel, l’équipe de France sera opposée à la Suède le 5 septembre. Trois jours plus tard, les champions du monde seront face à la Croatie. Ces rencontres comptent pour la deuxième édition de la Ligue des Nations.