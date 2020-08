SRFC Transfert : Signature de Islam Slimani au Stade Rennais

Islam Slimani, l’attaquant algérien de 32 ans, a signé au Stade Rennais ces dernières heures. Dans le viseur du club breton ainsi que dans celui de l’OM, son choix semble s’être porté sur le SRFC.

SRFC : Islam Slimani rejoint le Stade Rennais

La carrière d'Islam Slimani, débutée en 2006 du côté du JSM Chéraga, va se poursuivre en 2021 au Stade Rennais FC. Alors que de nombreux clubs se battent pour le recruter (OM, Fiorentina et le SRFC), l’avant centre de Leicester City a, semble-t-il, déjà fait son choix. Il aurait signé avec le Stade Rennais ces dernières heures. C’est la dernière mise à jour de son profil Wikipédia qui donne l’alerte sur le club où il devrait évoluer la saison prochaine. C’est bien le nom du Stade Rennais qui est renseigné sur sa fiche de club pour cette nouvelle saison 2020-2021.

Le président rennais Nicolas Holveck a-t-il convaincu Leicester ?

Cependant, outre l’annonce de la signature de Serhou Guirassy le jeudi dernier, le Stade Rennais n’a fait aucune annonce pour le transfert d'Islam Slimani. Son nom sur la fiche du joueur laisse penser que l’accord entre Leicester City et les dirigeants du SRFC est intervenu ces dernières heures. Ce joueur est bien connu de Nicolas Holveck, le nouveau président du Stade Rennais. Cet attaquant évoluait à l’AS Monaco où il était dirigeant avant de venir remplacer Olivier Letang en Ille-et-Vilaine. Sa relation avec le joueur pourrait avoir servi à Florian Maurice, le directeur sportif, pour finaliser ce transfert.

Fin des pistes offensives pour le Stade Rennais FC ?

L’entraîneur du Stade Rennais Football Club, Julien Stéphan, devrait se satisfaire de cette venue en cas de confirmation dans les prochaines heures. Le technicien breton demande en effet des joueurs pour renforcer son équipe. Si Rennes a déjà fait signer Martin Terrier et Serhou Guirassy cet été, c’est surtout en défense que le coach demande du monde. Le technicien breton attend deux renforts en défense le plus vite possible. La signature d’Islam Slimani, qui peut permettre de parer à un éventuel départ du sénégalais M'Baye Niang, devrait mettre fin au renforcement de l’attaque. Avec ce transfert qui se négociait autour de 6,5 millions d'euros, le SRFC va désormais se concentrer sur sa défense avant la fin du mercato estival.