LOSC Mercato : Jonathan Bamba partagé pour la rentrée

Auteur d’une saison dernière compliquée avec le LOSC, Jonathan Bamba affiche de grosses ambitions cette saison. Toutefois, l’attaquant se montre assez prudent concernant le mercato estival de Lille OSC.

Jonathan Bamba déterminé à rebondir cette saison

Après une saison 2018-2019 de haut niveau qui a vu le LOSC finir 2e de Ligue 1 derrière l’indéboulonnable PSG, Jonathan Bamba s'est vu baissé de régime la saison dernière. En ce début d'année, l’attaquant lillois semble être revenu en meilleure forme, à l’image de son but contre le Stade Rennais FC (1-1), sa première réalisation depuis un an, mais également le premier but de la nouvelle saison de Ligue 1. Cette saison, Jonathan Bamba nourrit de grosses ambitions et pour cela il a confié à Téléfoot avoir « beaucoup travaillé et continué à bosser pour réussir », sans toutefois manquer de rappeler qu’il avait vécu « des moments compliqués ». Mais ce passage difficile semble déjà loin, car le Dogue a « une grosse envie de faire une bien meilleure saison ». Evoquant son but, Jonathan Bamba pense que cela va lui « faire le plus grand bien » et il le considère comme « une récompense » qui va lui « donner beaucoup de force et de confiance » pour la suite de la saison.

L’attaquant inquiet pour le changement régulier de coéquipiers

Le LOSC est une formation qui cède facilement ses joueurs. Des départs fréquents qui inquiètent Jonathan Bamba, qui ne trouve pas « évident… chaque saison de devoir changer de coéquipiers », comme il l’a expliqué dans des propos rapportés par Le Petit Lillois. Mais Lille OSC recrute pour combler les départs, et l’ancien Stéphanois est satisfait, car les recruteurs lillois remplacent « les partants par des joueurs de qualité ». Sauf que « l’adaptation des nouveaux joueurs est parfois compliquée, car il y a la barrière de la langue mais, au fur et à mesure, on prend les automatismes ». Le Dogue de 24 ans est optimiste, entre joueurs « on se comprend par le football ».