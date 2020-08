Ex-OM : Recadrée par Tapie, la Chaîne L’Équipe s'excuse

La Chaîne L’Equipe a diffusé vendredi un bandeau annonçant la mort de Bernard Tapie, ancien président de l’OM. L’ex-dirigeant de l’Olympique de Marseille, qui est pourtant en vie, a réagi en rassurant tout le monde.

La Chaîne L’Équipe diffuse une fausse information

La Chaîne L’Équipe a attristé toute la France vendredi, en diffusant un bandeau annonçant le décès de Bernard Tapie, ancien président de l’OM (1986-1994). « Breaking news : décès de B. Tapie (1943-2020) ex-président de l’OM », pouvait-on lire sur un bandeau affiché dans l’émission « L’Equipe d’Estelle » diffusée hier vendredi. Une information qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, car le Boss reste jusqu’à maintenant le seul dirigeant sportif français à avoir remporté la Ligue des champions (victoire de l’OM contre l’AC Milan 1-0, en mai 1993).

Bernard Tapie rétablit la vérité

Et pourtant, l’information était fausse, Bernard Tapie est bien vivant et il a tenu à rassurer tout le monde. « Rassurez-vous, ça va aller », a-t-il déclaré après avoir été joint par Le Parisien. De plus, l’ex-patron olympien a même trouvé la force de s’apitoyer sur le cas d’une autre malade. « Vous savez ici (dans un hôpital en Belgique, ndlr), il y a pire que moi. A côté de moi, il y a une jeune mère de famille de 37 ans avec une tumeur au cerveau », a-t-il raconté.

La chaîne présente ses excuses

Le média s’est manifestement trompé. La chaîne a donc tenu « à lui présenter ses excuses et à ses proches, ainsi qu’à ses téléspectateurs, pour la diffusion, par erreur, d’une fausse information ». De plus, la chaîne « soutient plus que jamais Bernard Tapie dans sa lutte contre la maladie »